adidas Aktie News: adidas zieht am Nachmittag an

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 179,10 EUR zu. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 180,44 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 175,06 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 289.296 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2023 markierte das Papier bei 180,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 0,74 Prozent niedriger. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 47,85 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 164,25 EUR für die adidas-Aktie.

Am 05.05.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 5.302,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 5.274,00 EUR.

adidas wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 03.08.2023 vorlegen. Am 01.08.2024 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2024 präsentieren.

Experten taxieren den adidas-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,78 EUR je Aktie.

