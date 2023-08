adidas Aktie News: adidas tendiert am Nachmittag nahe Vortagesschluss

adidas im Blick

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von adidas. Mit einem Kurs von 183,56 EUR zeigte sich die adidas-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Zum Vortag unverändert notierte die adidas-Aktie um 15:53 Uhr im XETRA-Handel bei 183,56 EUR. Bei 187,62 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 181,32 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 185,36 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 358.302 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,60 EUR an. 2,75 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 49,12 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,58 EUR.

adidas ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,88 EUR je Aktie verdient. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 4,52 Prozent auf 5.343,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5.596,00 EUR gelegen.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.10.2024.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-, PUMA-, Zalando-Aktien & Co. unter Druck: Prognosesenkung durch Farfetch belastet - Farfetch-Aktie -37 Prozent

adidas-Aktie steigt: Bata offenbar in Gesprächen mit adidas über Kooperation in Indien

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in adidas eingefahren