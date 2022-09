adidas Aktie News: adidas büßt am Donnerstagmittag ein

Aktien in diesem Artikel adidas 135,56 EUR

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 12:22 Uhr ging es um 0,7 Prozent auf 135,56 EUR abwärts. Bei 132,78 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 133,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 177.626 adidas-Aktien.

Bei 300,25 EUR markierte der Titel am 05.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,85 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 132,32 EUR am 16.09.2022. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 2,45 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 208,93 EUR.

adidas ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 5.596,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.077,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 09.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. adidas dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 08.11.2023 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je adidas-Aktie in Höhe von 6,89 EUR im Jahr 2022 aus.

