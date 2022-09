adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit Verlusten

Aktien in diesem Artikel adidas 134,28 EUR

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 09:22 Uhr ging es um 2,2 Prozent auf 133,52 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 132,78 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 133,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 21.076 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 05.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 300,25 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 55,53 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 16.09.2022 gab der Anteilsschein bis auf 132,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 0,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 208,93 EUR je adidas-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 04.08.2022. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,88 EUR, nach 1,93 EUR im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 5.596,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.077,00 EUR umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 08.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 6,89 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

