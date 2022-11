adidas Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von adidas

Aktien in diesem Artikel adidas 123,10 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:22 Uhr 0,5 Prozent auf 123,68 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 122,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 123,96 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 186.485 adidas-Aktien.

Am 22.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 283,10 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 56,31 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 32,42 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 161,57 EUR für die adidas-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 09.11.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,34 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 6.408,00 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 11,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden.

Am 08.03.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von adidas rechnen Experten am 06.03.2024.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 2,88 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

