adidas Aktie News: adidas verliert am Mittag kräftig

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 6,0 Prozent auf 182,80 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie musste um 11:48 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 6,0 Prozent auf 182,80 EUR. Das Tagestief markierte die adidas-Aktie bei 181,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 183,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 442.490 adidas-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (198,80 EUR) erklomm das Papier am 14.12.2023. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 8,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 123,86 EUR fiel das Papier am 23.12.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 32,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 186,82 EUR.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,34 EUR je Aktie verdient. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.999,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,38 Prozent verringert.

Am 06.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

STOXX-Handel Euro STOXX 50 gibt zum Handelsende nach

DAX 40-Papier adidas-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in adidas von vor 3 Jahren verloren

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Ende des Mittwochshandels mit Abgaben