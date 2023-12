adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag im Bärenmodus

So bewegt sich adidas

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,6 Prozent auf 183,44 EUR ab.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 5,6 Prozent auf 183,44 EUR. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 181,68 EUR. Bei 183,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 648.867 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 8,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 123,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2022). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 32,48 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 186,82 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR gegenüber 0,34 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.999,00 EUR – das entspricht einem Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

