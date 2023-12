adidas Aktie News: adidas knickt am Freitagvormittag ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 6,3 Prozent auf 182,20 EUR abwärts.

Das Papier von adidas befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 6,3 Prozent auf 182,20 EUR ab. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 182,20 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 183,00 EUR. Bisher wurden heute 98.159 adidas-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 198,80 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 9,11 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Bei einem Wert von 123,86 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.12.2022). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 32,02 Prozent sinken.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 185,83 EUR.

Am 08.11.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.999,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 6,38 Prozent verringert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. adidas dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

