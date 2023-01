adidas Aktie News: adidas am Mittag gesucht

Aktien in diesem Artikel adidas 147,22 EUR

Die adidas-Aktie konnte um 12:04 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 147,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 148,28 EUR. Bei 147,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 75.173 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 21.01.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 255,70 EUR. 42,28 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR ab. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 58,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 153,23 EUR für die adidas-Aktie aus.

Am 20.10.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,34 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 2,34 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6.408,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.752,00 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte adidas am 08.03.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von adidas rechnen Experten am 06.03.2024.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 2,02 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

