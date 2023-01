adidas Aktie News: adidas gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Aktien in diesem Artikel adidas 148,90 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 1,2 Prozent auf 148,14 EUR. Bei 148,54 EUR erreichte die adidas-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 147,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 139.897 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.01.2022 bei 255,70 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die adidas-Aktie mit einem Kursplus von 42,06 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 58,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die adidas-Aktie bei 153,23 EUR.

Am 20.10.2022 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,34 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,34 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,40 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6.408,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.752,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.03.2023 werden die Q4 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten kalkulieren am 06.03.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von adidas.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 2,02 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

