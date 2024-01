adidas Aktie News: adidas am Mittag stärker

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Plus bei 167,68 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 11:48 Uhr 0,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die adidas-Aktie sogar auf 169,08 EUR. Bei 168,30 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 75.683 adidas-Aktien gehandelt.

Am 14.12.2023 erreichte der Anteilsschein mit 198,80 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 18,56 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 135,32 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 23,91 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 181,20 EUR.

Am 08.11.2023 hat adidas die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,40 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 5.999,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.408,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 06.03.2024 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 05.03.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von adidas.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

