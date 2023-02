adidas Aktie News: adidas am Mittag gefragt

Aktien in diesem Artikel adidas 141,00 EUR

0,50% Charts

News

Analysen

Das Papier von adidas legte um 12:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 140,68 EUR. Bei 142,62 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 140,66 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 95.855 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 23.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 224,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 37,22 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 03.11.2022 Kursverluste bis auf 93,40 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,62 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 154,54 EUR je adidas-Aktie an.

Am 10.02.2023 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,34 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 2,34 EUR je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,51 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.205,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.752,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte adidas am 08.03.2023 vorlegen. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 06.03.2024 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie volatil: Auch S&P stuft adidas ab

adidas-Aktie im Minus: Auftragsfertiger von adidas und Nike kappt in Vietnam 6000 Stellen

Erste Schätzungen: adidas vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com