adidas Aktie News: adidas gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 189,44 EUR nach oben.

Um 15:52 Uhr wies die adidas-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 189,44 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die adidas-Aktie bei 189,92 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 187,46 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 166.166 adidas-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 198,80 EUR erreichte der Titel am 14.12.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,94 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2023 bei 135,32 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 28,57 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2022 0,700 EUR an adidas-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,522 EUR aus. Analysten bewerten die adidas-Aktie im Durchschnitt mit 181,77 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 08.11.2023. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.999,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 5.205,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 13.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte adidas die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Verlust von -0,120 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

