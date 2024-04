adidas Aktie News: adidas steigt am Mittag

Notierung im Blick

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von adidas konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 225,00 EUR.

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 225,00 EUR. Im Tageshoch stieg die adidas-Aktie bis auf 225,70 EUR. Mit einem Wert von 225,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 63.087 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2024 bei 227,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,39 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,19 EUR, nach 0,700 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 208,29 EUR je adidas-Aktie an.

Am 13.03.2024 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,36 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,55 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,81 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,21 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte adidas am 30.04.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 02.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 6,97 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

