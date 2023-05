adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Dienstagnachmittag vermehrt von adidas

Aktien in diesem Artikel adidas 159,64 EUR

Die adidas-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr mit Abschlägen von 1,4 Prozent bei 159,94 EUR. Das bisherige Tagestief markierte adidas-Aktie bei 159,88 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 162,48 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 179.611 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 191,20 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,54 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 93,40 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 41,60 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 159,45 EUR je adidas-Aktie an.

adidas veröffentlichte am 05.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,18 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz lag bei 5.274,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.302,00 EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.08.2023 erfolgen. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

