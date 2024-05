adidas Aktie News: adidas am Mittag im Minus

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 222,70 EUR.

Das Papier von adidas befand sich um 11:48 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,2 Prozent auf 222,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 222,40 EUR aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,10 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 77.389 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 29.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 233,90 EUR. Gewinne von 5,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2023 Kursverluste bis auf 147,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,71 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 216,21 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 30.04.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,95 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal -0,22 EUR je Aktie in den Büchern standen. Der Umsatz wurde auf 5,46 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,27 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 31.07.2024 terminiert. Am 31.07.2025 wird adidas schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 3,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

