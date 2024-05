adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag um Nulllinie

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von adidas zeigt sich am Donnerstagvormittag ohne große Bewegung. Kaum Ausschläge verzeichnete die adidas-Aktie im XETRA-Handel und tendierte zuletzt bei 225,60 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 225,60 EUR an der Tafel. In der Spitze legte die adidas-Aktie bis auf 226,10 EUR zu. Den tiefsten Stand des Tages markierte die adidas-Aktie bisher bei 225,10 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 225,10 EUR. Bisher wurden via XETRA 5.194 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 233,90 EUR erreichte der Titel am 29.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,68 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 02.06.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 147,62 EUR ab. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 34,57 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass adidas-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,21 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete adidas 0,700 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 216,21 EUR an.

adidas gewährte am 30.04.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,95 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas -0,22 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 5,46 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 3,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,27 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte adidas am 31.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 31.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,30 EUR je adidas-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Verluste in Europa: Euro STOXX 50 fällt letztendlich

Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 am Montagnachmittag mit Zuschlägen

Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester