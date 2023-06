adidas Aktie News: adidas am Mittag in Rot

Aktien in diesem Artikel adidas 176,32 EUR

-2,96% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,6 Prozent auf 178,48 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 177,84 EUR ab. Bei 180,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 137.075 Aktien.

Bei 181,88 EUR erreichte der Titel am 23.06.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,90 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der adidas-Aktie 47,67 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 164,25 EUR je adidas-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 05.05.2023. Das EPS wurde auf einen Verlust von -0,18 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.274,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.302,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,53 Prozent verringert.

Die adidas-Bilanz für Q2 2023 wird am 03.08.2023 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 01.08.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Nach mehreren Verlusttagen: Darum hat die PUMA-Aktie einen Kurssprung von fast zehn Prozent aufs Parkett gelegt

adidas-Aktie gesucht: UBS-Analystin sieht bei adidas noch viel Luft nach oben

adidas-Aktie setzt sich an DAX-Spitze - Bernstein-Studie treibt an

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com