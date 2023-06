adidas Aktie News: adidas am Vormittag nahe Vortagesschluss

Aktien in diesem Artikel adidas 176,32 EUR

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der adidas-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 181,46 EUR. Bei 181,54 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 180,40 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 180,88 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.512 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (179,62 EUR) erklomm das Papier am 23.07.2022. Mit einem Zuwachs von 1,01 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.11.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 48,53 Prozent wieder erreichen.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 164,25 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 05.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,18 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas ein EPS von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,53 Prozent auf 5.274,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 5.302,00 EUR umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2023 dürfte adidas am 03.08.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 01.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 1,78 EUR in den Büchern stehen haben wird.

