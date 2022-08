adidas Aktie News: adidas steigt am Dienstagmittag

Aktien in diesem Artikel adidas 156,42 EUR

Das Papier von adidas konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 157,14 EUR. Bei 159,96 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 156,82 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 189.212 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2021 bei 310,70 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 49,42 Prozent hinzugewinnen. Bei 153,52 EUR fiel das Papier am 14.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 2,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 215,27 EUR an.

Am 04.08.2022 hat adidas in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2022 – vorgestellt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,88 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,93 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 5.596,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.077,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 10,22 Prozent gesteigert.

Am 09.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 08.11.2023 werfen.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 6,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

