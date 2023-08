adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von adidas. Zuletzt konnte die Aktie von adidas zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 184,58 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das adidas-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 184,58 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 185,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 184,82 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 81.760 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 21.08.2023 bei 188,60 EUR. 2,18 Prozent Plus fehlen der adidas-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 97,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 178,58 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 03.08.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,48 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,88 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.343,00 EUR – eine Minderung von 4,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.596,00 EUR eingefahren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 29.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

