adidas Aktie News: Bären lasten am Mittwochnachmittag auf adidas

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 5,1 Prozent auf 174,66 EUR.

Die Aktie verlor um 15:53 Uhr in der XETRA-Sitzung 5,1 Prozent auf 174,66 EUR. Die adidas-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 171,74 EUR ab. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 184,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 776.265 adidas-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.08.2023 bei 188,60 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,98 Prozent über dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,52 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 178,58 EUR.

Am 03.08.2023 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 1,88 EUR in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 4,52 Prozent auf 5.343,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.596,00 EUR in den Büchern gestanden.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

