adidas Aktie News: adidas am Montagnachmittag im Minus

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von adidas befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,7 Prozent auf 167,18 EUR ab.

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,7 Prozent auf 167,18 EUR abwärts. Die adidas-Aktie sank bis auf 166,04 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 170,08 EUR. Zuletzt wechselten 159.547 adidas-Aktien den Besitzer.

Bei 188,60 EUR erreichte der Titel am 21.08.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,81 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 03.11.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 93,40 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 44,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 179,83 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 03.08.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 0,34 EUR in den Büchern gestanden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.343,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 29.10.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

