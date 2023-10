adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag gesucht

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im Tradegate-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 170,08 EUR zu.

Im Tradegate-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:20 Uhr 0,4 Prozent. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 170,80 EUR zu. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 169,78 EUR. Im Tradegate-Handel wechselten bis jetzt 1.608 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 21.08.2023 markierte das Papier bei 188,56 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,87 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,42 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 45,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 179,83 EUR an.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen EPS wurden 0,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 0,34 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 16,62 Prozent zurück. Hier wurden 5.343,00 EUR gegenüber 6.408,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.10.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

