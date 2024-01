adidas Aktie News: adidas verliert am Mittag

Aktie im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 166,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,6 Prozent auf 166,28 EUR abwärts. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 160,20 EUR. Mit einem Wert von 171,42 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 498.192 Aktien.

Bei 198,80 EUR markierte der Titel am 14.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die adidas-Aktie derzeit noch 19,56 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 135,32 EUR. Dieser Wert wurde am 24.02.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 18,62 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 181,20 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte adidas am 08.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 EUR, nach 0,34 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 5.999,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 05.03.2025.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 1,78 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt schlussendlich

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart stärker