adidas Aktie News: adidas präsentiert sich am Vormittag fester

Notierung im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Das Papier von adidas legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 170,18 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie konnte um 09:07 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,7 Prozent auf 170,18 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 171,56 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 171,42 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 55.613 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Gewinne von 16,82 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 24.02.2023 Kursverluste bis auf 135,32 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 25,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 181,20 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte adidas am 08.11.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.999,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte adidas am 06.03.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 1,78 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt schlussendlich

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart fester

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsstart stärker