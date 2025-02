adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von adidas

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 245,20 EUR.

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:52 Uhr um 0,3 Prozent auf 245,20 EUR nach. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 243,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 249,90 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 120.705 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 263,80 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 180,82 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,54 EUR. Im Vorjahr erhielten adidas-Aktionäre 0,700 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 258,08 EUR aus.

adidas gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,12 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,44 Mrd. EUR – ein Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte adidas am 05.03.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 11.03.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,20 EUR je adidas-Aktie.

