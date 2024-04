adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

So entwickelt sich adidas

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 229,20 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 15:52 Uhr 0,6 Prozent auf 229,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die adidas-Aktie bei 231,20 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 230,00 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 188.924 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 231,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,87 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 02.06.2023 Kursverluste bis auf 147,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 35,59 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 208,29 EUR für die adidas-Aktie.

adidas ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,36 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 7,55 Prozent auf 4,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 5,21 Mrd. EUR gelegen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 02.05.2025.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2025 6,97 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

