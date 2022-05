adidas Aktie News: adidas am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 171,50 EUR

Um 24.05.2022 16:22:00 Uhr rutschte die adidas-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,9 Prozent auf 172,10 EUR ab. Im Tief verlor die adidas-Aktie bis auf 172,02 EUR. Bei 172,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 362.857 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 05.08.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 336,25 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 48,82 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 20.05.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 168,30 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 2,26 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 272,21 EUR für die adidas-Aktie.

Am 06.05.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,60 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.302,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.268,00 EUR in den Büchern standen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2022 dürfte adidas am 04.08.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 03.08.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 11,33 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

DAX: Das China-Dilemma

Under Armour-Aktie bricht ein: Under Armour-Chef nimmt nach Aktien-Absturz seinen Hut

adidas-CFO: Unsere Überprüfungen bestätigen Xinjiang-Baumwolle nicht

