adidas Aktie News: adidas am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die adidas-Aktie musste um 11:46 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 155,06 EUR abwärts. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 154,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 158,20 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 113.255 adidas-Aktien.

Bei 191,20 EUR erreichte der Titel am 04.06.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,31 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 93,40 EUR am 03.11.2022. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 39,77 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 159,45 EUR für die adidas-Aktie aus.

adidas ließ sich am 05.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,18 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,53 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 5.274,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2023 wird am 03.08.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q2 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 01.08.2024 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass adidas einen Gewinn von 1,78 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

