adidas Aktie News: adidas verzeichnet am Donnerstagmittag Verluste

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von adidas. Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 163,98 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für die adidas-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 163,98 EUR. Die Abwärtsbewegung der adidas-Aktie ging bis auf 163,90 EUR. Mit einem Wert von 165,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 65.171 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 14.12.2023 auf bis zu 198,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 21,23 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 135,32 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 17,48 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 181,20 EUR an.

adidas ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,40 EUR. Im Vorjahresviertel hatte adidas 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. adidas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5.999,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.408,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 06.03.2024 terminiert. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 05.03.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,78 EUR je adidas-Aktie.

