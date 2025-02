adidas Aktie News: adidas am Dienstagnachmittag im Aufwind

adidas im Fokus

Die Aktie von adidas zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 246,30 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 246,30 EUR. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 247,50 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 243,10 EUR. Zuletzt wechselten 133.839 adidas-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 13.02.2025 bei 263,80 EUR. Der derzeitige Kurs der adidas-Aktie liegt somit 6,63 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2024 auf bis zu 180,82 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 36,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,54 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 258,08 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal legte adidas am 29.10.2024 vor. In Sachen EPS wurden 2,48 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas -2,12 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 33,82 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,44 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 4,81 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2024 dürfte adidas am 05.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte adidas die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 4,20 EUR je Aktie belaufen.

