adidas Aktie News: adidas am Vormittag auf rotem Terrain

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von adidas gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,4 Prozent auf 244,10 EUR abwärts.

Die adidas-Aktie wies um 09:05 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 244,10 EUR abwärts. Bei 242,60 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 243,10 EUR. Von der adidas-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.644 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 13.02.2025 auf bis zu 263,80 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 8,07 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 180,82 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,92 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,700 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,54 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 258,08 EUR.

adidas gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,48 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,12 EUR je Aktie generiert. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 33,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,44 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 4,81 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 05.03.2025 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,20 EUR je adidas-Aktie belaufen.

