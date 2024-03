adidas Aktie News: adidas am Mittag leichter

Aktienentwicklung

Die Aktie von adidas gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Minus bei 199,54 EUR.

Die adidas-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 199,54 EUR abwärts. Bei 198,38 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 200,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 48.073 adidas-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 208,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.03.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 4,43 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 24.03.2023 auf bis zu 139,92 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 29,88 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für adidas-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,700 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,24 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 189,92 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte adidas am 13.03.2024 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -2,36 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,34 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 4.812,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.205,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 7,55 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 30.04.2024 erwartet. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,69 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

