adidas Aktie News: Investoren trennen sich am Mittwochmittag vermehrt von adidas

Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 25.05.2022 12:22:00 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 170,52 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 168,88 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 173,54 EUR. Bisher wurden via XETRA 163.841 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 336,25 EUR erreichte der Titel am 05.08.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 49,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 20.05.2022 auf bis zu 168,30 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 1,32 Prozent.

Experten gaben als mittleres Kursziel 272,21 EUR an.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 06.05.2022. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,60 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 5.302,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.268,00 EUR umgesetzt.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von adidas wird am 04.08.2022 gerechnet. Schätzungsweise am 03.08.2023 dürfte adidas die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2023 11,33 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

