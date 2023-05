adidas Aktie News: Anleger schicken adidas am Mittag auf rotes Terrain

Aktien in diesem Artikel adidas 154,84 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 1,2 Prozent auf 152,24 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 151,46 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 154,48 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 99.367 Aktien.

Am 04.06.2022 markierte das Papier bei 191,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die adidas-Aktie somit 20,38 Prozent niedriger. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die adidas-Aktie derzeit noch 38,65 Prozent Luft nach unten.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 159,45 EUR.

Am 05.05.2023 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Das EPS lag bei -0,18 EUR. Ein Jahr zuvor waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.274,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.302,00 EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte adidas am 03.08.2023 präsentieren. Schätzungsweise am 01.08.2024 dürfte adidas die Q2 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 1,78 EUR je Aktie belaufen.

