adidas Aktie News: adidas am Vormittag tiefer

Die adidas-Aktie gab im XETRA-Handel um 25.07.2022 09:22:00 Uhr um 0,3 Prozent auf 176,04 EUR nach. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 175,02 EUR nach. Bei 175,14 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 7.006 adidas-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 336,25 EUR. Dieser Kurs wurde am 05.08.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 47,65 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 153,52 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (14.07.2022). Mit einem Kursverlust von 14,67 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 234,87 EUR.

Am 06.05.2022 hat adidas die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es stand ein EPS von 1,60 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei adidas noch ein Gewinn pro Aktie von 2,60 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 5.302,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5.268,00 EUR umsetzen können.

Die adidas-Bilanz für Q2 2022 wird am 04.08.2022 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2023-Finanzergebnisse von adidas rechnen Experten am 03.08.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,67 EUR je adidas-Aktie belaufen.

