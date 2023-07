adidas Aktie News: adidas springt am Mittag an

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von adidas gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 6,4 Prozent im Plus bei 186,02 EUR.

Um 11:48 Uhr stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 6,4 Prozent auf 186,02 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die adidas-Aktie bisher bei 186,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 181,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 431.830 adidas-Aktien.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 186,30 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 0,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Abschläge von 49,79 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 173,00 EUR.

adidas gewährte am 05.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,18 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.274,00 EUR – das entspricht einem Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.302,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 03.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 31.07.2024.

In der adidas-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,78 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie im Plus: "Yeezy"-Schlussverkauf übertrifft wohl Erwartungen - JPMorgan hebt Ziel für adidas an

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine frühe adidas-Investition eingebracht

DAX 40-Wert adidas-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem frühen Investment in adidas angefallen