adidas Aktie News: adidas am Vormittag mit roter Tendenz

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 175,64 EUR.

Die adidas-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr um 0,3 Prozent auf 175,64 EUR ab. In der Spitze büßte die adidas-Aktie bis auf 173,96 EUR ein. Bei 174,78 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 15.620 adidas-Aktien.

Am 21.08.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 188,60 EUR an. Gewinne von 7,38 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 03.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 93,40 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 46,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 178,58 EUR je adidas-Aktie aus.

Am 03.08.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,48 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,88 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.343,00 EUR – das entspricht einem Minus von 4,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.596,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 08.11.2023 gerechnet. Die Vorlage der Q3 2024-Ergebnisse wird von Experten am 29.10.2024 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

