DAX verbucht Abschläge -- Hang Seng schließt stark -- Lufthansa ordert sich offenbar neu -- UniCredit erhöht direkten Commerzbank-Anteil -- RWE, Lucid, Nordex, Orsted, Vestas, Rio Tinto im Fokus
Deutsche Telekom-Aktie rot: FC Bayern München und Deutsche Telekom verlängern Partnerschaft
Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
adidas im Fokus

adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag in Rot

25.08.25 09:24 Uhr
adidas Aktie News: adidas am Montagvormittag in Rot

25.08.25 09:24 Uhr

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 171,20 EUR abwärts.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,1 Prozent auf 171,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die adidas-Aktie bis auf 170,90 EUR. Bei 172,00 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 20.167 adidas-Aktien gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 263,80 EUR erreichte der Titel am 13.02.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,09 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 160,75 EUR. Dieser Wert wurde am 07.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 6,10 Prozent wieder erreichen.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,03 EUR je adidas-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 250,25 EUR.

Am 30.07.2025 legte adidas die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,06 EUR je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat adidas im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,23 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,95 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 5,82 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die adidas-Bilanz für Q3 2025 wird am 29.10.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der adidas-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 11.11.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 7,61 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

