adidas Aktie News: adidas tendiert am Vormittag südwärts

adidas im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die adidas-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 162,14 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:07 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 162,14 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 161,98 EUR nach. Bei 162,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 12.057 adidas-Aktien gehandelt.

Am 21.08.2023 markierte das Papier bei 188,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 16,32 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2022 bei 93,40 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der adidas-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 179,83 EUR.

Am 03.08.2023 lud adidas zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2023 endete. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte adidas 1,88 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat adidas in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,52 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 5.343,00 EUR im Vergleich zu 5.596,00 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 08.11.2023 dürfte adidas Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Die Q3 2024-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 29.10.2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich leichter

Börse Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag

STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt am Mittag ab