adidas Aktie News: adidas gibt am Montagvormittag deutlich nach

Aktie im Blick

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die adidas-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 5,3 Prozent auf 184,14 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie notierte um 17:35 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 5,3 Prozent auf 184,14 EUR. Bei 181,68 EUR markierte die adidas-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 183,00 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.035.464 adidas-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 198,80 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2023 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,96 Prozent könnte die adidas-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 23.12.2022 gab der Anteilsschein bis auf 123,86 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 32,74 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 186,82 EUR je adidas-Aktie an.

Die Zahlen des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte adidas am 08.11.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte adidas ein EPS von 0,34 EUR je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 5.999,00 EUR – eine Minderung von 6,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.408,00 EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 06.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Ende des Freitagshandels

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 schlussendlich mit Abgaben

Börse Frankfurt in Grün: DAX notiert letztendlich im Plus