adidas Aktie News: adidas am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel adidas 145,02 EUR

-0,64% Charts

News

Analysen

Die Aktie verlor um 04:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 145,14 EUR. In der Spitze fiel die adidas-Aktie bis auf 144,84 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 146,40 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 281.240 adidas-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 248,10 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 41,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 55,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 153,46 EUR angegeben.

Am 20.10.2022 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2022 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,34 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,34 EUR je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat adidas mit einem Umsatz von insgesamt 6.408,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.752,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,40 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 08.03.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 06.03.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 1,99 EUR je adidas-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

NFT-Markt im Aufwind: Experte prognostiziert erneutes Wachstum und neue Karrieremöglichkeiten

adidas-Aktie kaum verändert: adidas unterliegt in Prozess gegen US-Luxusmarke

adidas-Aktie: Was Analysten von adidas erwarten

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: Photoman29 / Shutterstock.com