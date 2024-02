adidas Aktie News: adidas verbilligt sich am Montagvormittag

Kurs der adidas

Die Aktie von adidas gehört am Montagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die adidas-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 188,16 EUR.

Die adidas-Aktie wies um 09:06 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 188,16 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die adidas-Aktie bis auf 187,44 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 187,88 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 12.287 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 14.12.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 198,80 EUR. Mit einem Zuwachs von 5,65 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 24.02.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 135,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 28,08 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,522 EUR. Im Vorjahr hatte adidas 0,700 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten gaben als mittleres Kursziel 181,77 EUR an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.999,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 15,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.205,00 EUR in den Büchern standen.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von adidas wird am 13.03.2024 gerechnet. adidas dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 05.03.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2023 -0,120 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

