adidas Aktie News: adidas schiebt sich am Vormittag vor

adidas im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Zuletzt stieg die adidas-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 246,40 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die adidas-Papiere um 09:06 Uhr 0,5 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die adidas-Aktie bei 247,20 EUR. Bei 246,80 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14.728 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 13.02.2025 markierte das Papier bei 263,80 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die adidas-Aktie 7,06 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.03.2024 bei 180,82 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 26,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten adidas-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,54 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 258,08 EUR.

Am 29.10.2024 äußerte sich adidas zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren -2,12 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,44 Mrd. EUR – ein Plus von 33,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 4,81 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die adidas-Bilanz für Q4 2024 wird am 05.03.2025 erwartet. Die Q4 2025-Finanzergebnisse könnte adidas möglicherweise am 11.03.2026 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je adidas-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 4,20 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX-Handel aktuell: DAX gibt zum Handelsende nach

Pluszeichen in Frankfurt: Pluszeichen im DAX

Impulsarmer Handel in Frankfurt: DAX pendelt am Mittag um Schlusskurs des Vortages