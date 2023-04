adidas Aktie News: adidas tendiert am Mittwochvormittag tiefer

Aktien in diesem Artikel adidas 159,86 EUR

-0,11% Charts

News

Analysen

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 159,42 EUR. Zwischenzeitlich weitete die adidas-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 159,42 EUR aus. Bei 160,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 11.981 Stück.

Am 06.05.2022 markierte das Papier bei 201,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,69 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 93,40 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 70,69 Prozent würde die adidas-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 151,03 EUR.

adidas ließ sich am 10.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 24,74 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6.408,00 EUR, während im Vorjahreszeitraum 5.137,00 EUR ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 05.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 03.05.2024 dürfte adidas die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass adidas im Jahr 2022 1,78 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

adidas-Aktie fester: adidas stellt neue Strategie für Rückgewinnung chinesischer Konsumenten vor

Letzte Phase der adidas ALTS NFT-Kollektion beginnt

Datenerhebung: Investitionen in virtuelle Welten erreichen Rekordhoch

Ausgewählte Hebelprodukte auf adidas Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf adidas

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com