adidas Aktie News: adidas reagiert am Mittag positiv

So entwickelt sich adidas

Die Aktie von adidas gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die adidas-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 226,90 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von adidas nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 11:48 Uhr 0,2 Prozent auf 226,90 EUR. Die adidas-Aktie legte bis auf 228,50 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 228,10 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten adidas-Aktien beläuft sich auf 59.019 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2024 bei 231,20 EUR. Der aktuelle Kurs der adidas-Aktie ist somit 1,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,94 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 erhielten adidas-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,700 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 208,29 EUR für die adidas-Aktie.

adidas ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf einen Verlust von -2,36 EUR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,34 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4,81 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 5,21 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.04.2024 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von adidas rechnen Experten am 02.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass adidas ein EPS in Höhe von 3,26 EUR in den Büchern stehen haben wird.

