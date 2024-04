adidas Aktie News: adidas am Freitagnachmittag mit Aufschlag

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von adidas. Zuletzt sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 228,80 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,1 Prozent auf 228,80 EUR. Der Kurs der adidas-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 228,80 EUR zu. Bei 228,10 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 129.056 adidas-Aktien umgesetzt.

Am 24.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 231,20 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 1,05 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der adidas-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 02.06.2023 bei 147,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die adidas-Aktie mit einem Verlust von 35,48 Prozent wieder erreichen.

adidas-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,19 EUR belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die adidas-Aktie bei 208,29 EUR.

adidas ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. adidas vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -2,36 EUR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,34 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat adidas im vergangenen Quartal 4,81 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte adidas 5,21 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.04.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,26 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur adidas-Aktie

DAX 40-Titel adidas-Aktie: So viel Gewinn hätte eine adidas-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 sackt zum Start ab

Euro STOXX 50 aktuell: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags