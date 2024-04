adidas Aktie News: adidas gewinnt am Freitagvormittag

adidas im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von adidas. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 227,60 EUR zu.

Um 09:07 Uhr sprang die adidas-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 227,60 EUR zu. Die adidas-Aktie zog in der Spitze bis auf 228,50 EUR an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 228,10 EUR. Der Tagesumsatz der adidas-Aktie belief sich zuletzt auf 9.026 Aktien.

Am 24.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 231,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 1,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 02.06.2023 gab der Anteilsschein bis auf 147,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die adidas-Aktie damit 54,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Für adidas-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,700 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,19 EUR ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 208,29 EUR aus.

adidas ließ sich am 13.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -2,36 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 7,55 Prozent zurück. Hier wurden 4,81 Mrd. EUR gegenüber 5,21 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von adidas veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können adidas-Anleger Experten zufolge am 02.05.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,26 EUR je Aktie in den adidas-Büchern.

