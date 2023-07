adidas Aktie News: adidas büßt am Vormittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von adidas. Die adidas-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 180,00 EUR abwärts.

Der adidas-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 180,00 EUR. Die adidas-Aktie gab in der Spitze bis auf 177,44 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 179,00 EUR. Bisher wurden via XETRA 30.371 adidas-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 186,54 EUR. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,63 Prozent hinzugewinnen. Am 03.11.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 93,40 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die adidas-Aktie 92,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der adidas-Aktie wird bei 173,00 EUR angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte adidas am 05.05.2023. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte adidas 1,60 EUR je Aktie generiert. Umsatzseitig standen 5.274,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 0,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem adidas 5.302,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.08.2023 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von adidas rechnen Experten am 31.07.2024.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem adidas-Gewinn in Höhe von 1,78 EUR je Aktie aus.

